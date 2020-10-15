А вы уплатили налоги?

Напоминаем, что налогоплательщики, у кого есть льготы по имущественному налогу, должны подать заявление и соответствующие документы о предоставлении льгот. На официальном сайте Федеральной налоговой службы можно ознакомиться с перечнем льготных категорий граждан в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Не забывайте, что при неуплате налогов в установленные сроки, служба направит требование об уплате. В случае неисполнения требования налоговый орган в судебном порядке выносит приказ о взыскании задолженности. А далее на исполнение в кредитные учреждения, по месту получения дохода должником, либо в службу судебных приставов.

Оплату можно произвести через личный кабинет на официальном сайте налоговой инспекции www.nalog.ru.

По всем возникающим вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, можно обращаться по адресу: город Норильск, ул. Талнахская, д. 34, операционный зал, 1 окно.

Режим работы:

понедельник, среда – с 0900 до 1800,

вторник, четверг – с 0900 до 2000,

пятница – с 0900 до 1645,

первая и третья суббота месяца – с 1000 до 1500.

Не забывайте об противоэпидемиологических мерах – масочный режим и соблюдение социальной дистанции.