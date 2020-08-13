А вы помните правила дорожного движения во дворах?

Инспектора напомнили водителям основные правила дорожного движения в дворовой зоне. Что должны помнить автолюбители: пешеходы имеют преимущество и могут двигаться не только по тротуару, но и по проезжей части. Из чего следует запомнить, что максимальная скорость движения не должна превышать 20 километров в час, чтобы водитель в любой момент мог остановить транспортное средство. Так как с площадки могут выбегать дети. Но пешеходам специально создавать препятствия для водителей нельзя, поэтому родителям стоит провести беседу со своими детками о распространённых «дорожных ловушках».

Согласно правилам механическим транспортным средствам сквозной проезд через дворы запрещён. Также для обеспечения безопасности при движении задним ходом стоит попросить помощи у окружающих. Это поможет избежать аварий.

И не забывайте, что безопасное движение оберегает не только вас, но и других участников движения.