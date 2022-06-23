Абитуриенты Красноярского края могут отправить документы для поступления по почте

Выпускники школ Красноярского края могут направить документы на поступление в выбранное учебное заведение «Почтой России». Это быстрый и удобный способ подачи документов в приёмные комиссии. Отправить документы для поступления можно из любого почтового отделения Красноярского края заказным письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Контрольный срок доставки для заказных писем и бандеролей — до шести дней. Важно правильно заполнять адресные строки, в том числе — корректный индекс места назначения. Адрес получателя нужно указывать в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя — в левом верхнем. Сотрудники почты помогут правильно оформить отправку, если это будет нужно. Необходимо сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер, который понадобится для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении «Почты России».

Кроме того, для максимально быстрой отправки документов в учебные заведения абитуриенты могут воспользоваться экспресс-отправлением EMS. Курьер заберёт посылку в удобном для клиента месте и доставит её адресату, отправка осуществляется по принципу «от двери до двери». Оформить и оплатить курьерскую доставку можно в почтовом отделении, с помощью мобильного приложения или сайта «Почты России». На сайте клиенты также могут рассчитать стоимость доставки.

Упаковка для EMS-отправления бесплатна, контрольный срок доставки по городу один день, за пределы региона от трёх до шести дней. При отправке EMS можно подключить услугу SMS-информирование. Тогда с каждого этапа следования отправления клиент будет получать информацию о статусе.