Абитуриенты могут подать документы в вуз онлайн

Данная опция позволяет будущим студентам подать документы в вуз из своего города и без очередей. Поступить можно прямо из дома, дистанционно. Причём допускается отправить заявления одновременно в пять любых вузов страны максимум на пять специальностей в каждом.

Поступать можно на очную, очно-заочную или заочную форму бакалавриата или специалитета, бесплатное, платное или целевое обучение. Для этого потребуется лишь подтверждённая учётная запись на портале.

Оригинал аттестата об окончании школы приносить в вуз не требуется, если он подтверждён в Федеральном реестре документов об образовании, разрешается направить его электронную копию. При поступлении по целевой квоте нужно загрузить договор. Информация об индивидуальных достижениях появится автоматически на портале «Госуслуги» в соответствующем разделе. Если каких-либо документов и достижений не хватает, их можно загрузить самостоятельно. Также на портале есть возможность отслеживать статусы обработки всех заявлений по вузам и получать уведомления.

Уведомление о зачислении придёт тоже в личный кабинет. Если форма обучения платная, заключить договор с вузом доступно онлайн с использованием приложения «Госключ».