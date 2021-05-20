«FabLab-Норильск» продолжает пятничные встречи в формате open flex talk
«FabLab-Норильск» продолжает пятничные встречи в формате open flex talk
Напомним, на прошлой неделе гости обсуждали, как работают поисковые системы, выявляли их недостатки, делились альтернативными поисковиками и специализированными сервисами.
В эту пятницу норильчан приглашают поговорить о кибергигиене:
- сколько раз в день нужно чистить память?
- как получить данные о кредитной карте соседа?
- кто такие «кибербулли»?
- какими данными следует кормить интернет?
Также гости поразмыслят над тем, где лучше хранить пароли.
Встреча состоится в пятницу в 19.00 в лаборатории «FabLab-Норильск». Чтобы стать её участником, необходимо зарегистрироваться на TimePad по ссылке или позвонить по телефону 89135015255.