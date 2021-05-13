«FabLab-Норильск» раскроет секреты поисковой системы Google
«FabLab-Норильск» раскроет секреты поисковой системы Google
На встрече open flex talk, которая состоится 14 мая в 19.00, гости поговорят о независимом поиске информации, веб-архиве, газетных вырезках, о поиске вне Yandex.
Для участия необходимо зарегистрироваться на TimePad по ссылке или по телефону: 8-913-501-52-55.
Расписание ближайших встреч:
21 мая - кибергигиена;
28 мая - умный дом на коленке;
4 июня - внешний дизайн Норильска;
11 июня - ЧПУ в массы (изготовление собственных станков);
18 июня - кубическая смерть Вселенной.