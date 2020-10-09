Абсолютный максимум с начала пандемии

Лидеры по России Москва – 3701 случай за сутки, Санкт-Петербург – 469, Московская область – 411. За пандемию это второй максимум, предыдущий был 11 мая – 11 656 заболевших.

Также за сутки более 200 летальных исходов, а выздоровело 7 092 человека.

В Красноярском каре сегодня зарегистрировано 165 новых случаев. Красноярск- 38, Ачинск – 13, Минусинск и Нижнеингашский район – 9. В Норильске же зафиксировано четыре новых случая.