Администрация города выражает глубокие соболезнования семье и близким Константина Ивановича Горбеля

От лица главы города Норильска и администрации выражаем глубокие соболезнования семье и близким Константина Ивановича Горбеля.

Не стало потрясающего человека и профессионала, гордости норильской медицины.

Всю свою жизнь Константин Горбель отдал своей профессии, которую очень любил и которой служил не одно десятилетие, работая сначала врачом-терапевтом Кулойской узловой больницы Северной железной дороги (Архангельск), затем он переехал в Норильск и с 1992 работал врачом-пульмонологом в медико-санитарной части № 2 в районе Талнах. С 1996 года работал в КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1» врачом-гематологом, онкологом. С 2002 года – заместителем главного врача по лечебной работе и с 2003 года был главным врачом КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1». Благодаря его труду спасены сотни жизней.

Он был общественным деятелем, депутатом, с его мнением всегда считались. Неоценима его роль в создании перинатального центра, который сейчас успешно принимает пациентов. Город будет помнить его вечно. Его гибель - наша общая боль. Светлая память.