Администрация города выражает глубокие соболезнования семье и близким Николая Алексеевича Якимова

15 марта 2023 года на 67–м году жизни скончался Николай Алексеевич Якимов, заместитель директора — директор филиала административно-управленческого персонала МУП ТПО «ТоргСервис».

Николай Алексеевич родился 10 июня 1956 года в Дудинке. В 2000 году он окончил Красноярский монтажный колледж. Трудовую деятельность в администрации города Норильска он начал в 1998 году. В 2003–м был назначен на должность директора МУП ТПО «ТоргСервис». С 2007 года занимал должность заместителя директора — директора филиала в Красноярске. За время работы Николай Алексеевич зарекомендовал себя как настоящий профессионал, исполнительный, компетентный и ответственный руководитель, обладающий отличными профессиональными и практическими знаниями для успешного выполнения поставленных задач. Не раз был награждён почетными грамотами главы города Норильска, благодарственным письмом главы города Норильска за акцию по сбору средств и гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров в Красноярском крае, почётной грамотой Норильского городского Совета депутатов, юбилейным почётным знаком «85 лет Красноярскому краю», а также благодарственным письмом Законодательного собрания Красноярского края.

Начиная с 2012 года, Николай Алексеевич ежегодно принимал активное участие в Красноярском экономическом форуме, являлся членом краевого межведомственного координационного совета по охране труда.

Николай Алексеевич всегда уделял большое внимание поддержанию и совершенствованию на предприятии безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, сохранению окружающей среды от воздействия неблагоприятных производственных факторов.

Администрация города Норильска выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Алексеевича Якимова. Мы скорбим вместе с вами.

Светлая память о Николае Алексеевиче навсегда останется в наших сердцах, и пусть его светлая душа упокоится с миром.