Администрация Норильска и мотоклуб «Ночные волки» договорились о сотрудничестве

Подобная встреча проходила впервые. Как пояснил Олег Тимченко, начальник управления по правопорядку и административной практике администрации Норильска, речь шла об увеличении количества мотоциклистов на дорогах, и стороны договорились о взаимодействии в профилактике нарушений Правил дорожного движения.

Также он добавил, что подобные встречи будут проходить регулярно. Планируется также проводить совместные мероприятия, возможно, даже рейдовые, которые позволят уменьшить количество ДТП.

По словам Дмитрия Волкова, секретаря норильского отделения «Ночных волков», особой проблемы с мотоциклистами в городе нет. Да, есть пара-тройка любителей быстрой езды, но участники клуба сами проводят с ними разъяснительные беседы.

Также Дмитрий Волков рассказал, что они намерены еженедельно проводить акцию «Мотопятница», во время которой мотоциклисты со всех районов будут собираться в назначенном месте за городом для совместной езды. Таким образом и дороги разгрузятся, и горожане смогут спокойно отдохнуть.

Также мотоклуб планирует сотрудничать с Молодёжным центром Норильска, а именно: организовывать мероприятия для детей, проводить выставки мототехники, спортивные соревнования. В планах и патриотическое воспитание молодёжи.