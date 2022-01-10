Администрация Норильска проводит опрос о качестве жизни в городе

К участию в опросе приглашаются норильчане и гости города. Их мнение поможет определить дальнейший курс развития Норильска.

«Именно сейчас, когда формируется новое направление экономической, социальной, культурной и других сфер жизни Норильска, необходимо учитывать мнение каждого неравнодушного жителя территории. Это поможет вывести Норильск на качественно новый уровень для нынешнего и будущих поколений», - говорится в сообщении на официальном сайте Норильска.

Пройти опрос можно по ссылке.