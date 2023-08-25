Администратор детского центра украла из кассы более 47 тысяч рублей

Как сообщают в местном ОМВД, спустя 11 месяцев работы молодого администратора, утром в кассе по каким-то причинам сумма была меньше той, что оставалась с вечера. При этом она соответствовала отчётности. Тогда владельцы детского центра пришли к выводу, что деньги ворует администратор, так как у неё был доступ к кассовому аппарату, а также к специальной программе, которая автоматизировала работу и учёт администраторов.

За пять месяцев работы обвиняемая совершила более 30 краж денежных средств из кассы, а затем вносила изменения в базу рабочей программы. Сумма ущерба составила 47,7 тысячи рублей. Однако, владелец центра утверждает, что сумма гораздо больше.

Расследование уголовного дела по статье «Кража» завершено. Теперь девушке грозит лишение свободы сроком до пяти лет.