Агентство развития бизнеса дает шанс показать себя на столичных выставках

В Москве с 19 по 22 октября пройдет продовольственная выставка «PIREXPO», а в Санкт-Петербурге с 17 по 19 ноября для профессионалов ресторанного бизнеса «PETERFOOD». Агентство развития бизнеса Красноярского края даёт уникальную возможность предпринимателям края проявить себя на этих мероприятиях.

В рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» расходы за аренду выставочной площадки, оформление выставочного стенда, регистрационные сборы и участие в деловой и образовательной программах будут оплачены за счет средств государственных субсидий.

Участие в выставках даёт шанс не только найти новых деловых партнеров, но и показать свои услуги новой публике и расширить свой рынок сбыта.

По вопросам участия в выставочных мероприятиях можно обращаться по тел. 265–44–32 (доб. 038) или e-mail: zhogova@agpb24.ru.