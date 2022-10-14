Агентство развития Норильска и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили директор Агентства развития Норильска (АРН) Максим Миронов и ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев. Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в образовательной, научной и культурной сферах с целью развития индустрии гостеприимства Норильска, включающей в себя систему общественного питания.

«Подписание соглашения – важный этап реализации проекта АРН по трансформации гастрономической отрасли Норильска. Он нацелен на качественное изменение культуры общественного питания в городе, – подчеркнул Максим Миронов. – В рамках соглашения будет сформирована стратегия развития системы общественного питания города, предусматривающая новые принципы организации питания в образовательных организациях, мероприятия по популяризации профессий гастроиндустрии, систему подготовки кадров для норильских кафе и ресторанов на базе Норильского техникума промышленных технологий и сервиса и института гастрономии СФУ».

«Университет перестаёт быть местом, которое просто генерирует компетенции, выполняя свою социальную функцию. СФУ становится активным участником экономических процессов. Для меня ценность подписанного соглашения заключается именно в его практико-ориентированном характере», – отметил Максим Румянцев.

Уже в октябре планируется запустить образовательный трек для 20 владельцев и управляющих норильскими кафе и ресторанами. На базе института гастрономии СФУ они будут изучать основы бережливого производства, тонкости ресторанного менеджмента и маркетинговые стратегии в ресторанном бизнесе. Очно-заочный образовательный трек продлится несколько месяцев. Следом планируется организовать курсы повышения квалификации для шеф-поваров.

«Мы ждём, что благодаря образовательной программе в Норильске будет сформировано сообщество рестораторов с проактивной позицией, которые будут транслировать новые ценности и участвовать в перезапуске местных заведений общественного питания», – подчеркнул директор АРН.

Активное сотрудничество Агентства и Сибирского федерального университета в сфере гастрономии началось этой весной с бизнес-миссии в Красноярск. Норильские рестораторы посетили институт гастрономии СФУ и познакомились с работой топовых заведений Bellini group. Летом для знакомства с норильским общепитом – кафе и ресторанами, производственными столовыми и столовыми учреждений общего и дошкольного образования – заполярный город посетили соучредитель Bellini group, директор института гастрономии СФУ Алексей Горенский и руководитель Академии стартапов СФУ Николай Григорьев. Они оценили уровень гастрономии на территории, узнали об основных «болях», с которыми регулярно сталкиваются представители отрасли, наметили возможные механизмы повышения качества сервиса в заведениях общественного питания.

«При трансформации сферы общественного питания в Норильске мы рассчитываем на синергетический эффект, поскольку в результате заинтересованы все стороны: и институт гастрономии СФУ, и руководство Норильска, и градообразующая компания, и АРН, и норильские предприниматели, – отметил Алексей Горенский. – Первым делом изменения должны произойти в головах руководителей и сотрудников кафе и ресторанов. Мы не гонимся за быстрыми результатами. Это игра вдолгую. Но чем быстрее мы все в нее включимся, тем скорее получим ощутимые результаты. Уверен, у нас получится то, чем можно будет гордиться».