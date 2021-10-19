Агентство развития Норильска объявляет конкурс по созданию проектов въездных знаков

Главное условие – въездные знаки должны быть выполнены в едином стиле, но при этом подчёркивать уникальность конкретной территории. Также при разработке эскизов авторам необходимо учесть климатические особенности Норильска, предусмотреть архитектурное освещение и места для фотозон.

Конкурсные заявки принимаются до 29 октября включительно. Отправить заявки можно в бумажном виде по адресу: 663302, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а, приёмная АНО «Агентство развития Норильска», или в электронном формате - e-mail: priemnaya@arnorilsk.ru.

Более подробно ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке. Общий призовой фонд составляет 1 млн рублей. Победителей определит конкурсная комиссия в составе представителей администрации города, АРН, проектного офиса «Норникеля» и экспертов, имеющих опыт реализации проектов в Норильске.

Итоги конкурса подведут в конце декабря.