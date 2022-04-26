Агентство развития Норильска организовало обучение и аттестацию инструкторов-проводников

В посёлке Хатанга завершилась первая очная проектно-образовательная акселерационная сессия программы «Теория и практика организации туристско-экскурсионной деятельности в современных условиях». Обучение проходят 19 инструкторов-проводников: 16 специалистов из Хатанги, двое – из посёлка Хета и один – из Жданихи. Занятия ведут четыре эксперта из Москвы и Красноярска: Сергей Зенкин, инструктор-проводник по пешему и горному туризму, основатель туроператора «Роза ветров»; Инна Борисова, коуч, основатель проекта «Не просто походы», эксперт по стандартам гостеприимства; Анна Берлякова, инструктор-проводник, доцент кафедры теоретических основ и менеджмента физической культуры и туризма ИФКСиТ СФУ; Александр Ашмарин, спасатель 1-го класса, врач сборной команды Красноярского края по альпинизму. На протяжении четырех дней они знакомили таймырских проводников с тонкостями технологий маршрутостроения и обслуживания туристов на пешеходных, трекинговых и водных маршрутах, рассказывали о современных форматах авторских туров и о возможных формах их реализации на Таймыре. Также лекции были посвящены психологии туристических групп и управлению ожиданиями гостей, обеспечению безопасности туристов на маршруте и проведению работ во время аварийных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи в условиях дикой природы и развитию навыков организации бивуака. На практикумах проводники совершенствовали навыки работы с верёвкой, вязки узлов, организации переправы и эвакуации пострадавших.

Финалом первого обучающего модуля стал аттестационный поход. Пешая часть маршрута пролегала от местного цеха выделки оленьих шкур до православного храма, одного из самых северных в мире. Далее участники отправились на снегоходах до посёлка Кресты (расположен в 20 км от Хатанги), по пути делая остановки для подледной рыбалки, проверки силков на куропатку и дегустации традиционных блюд народов Севера.

Следующий этап обучения - онлайн-лекторий из шести занятий, затрагивающих самые актуальные темы – от постпандемийных тенденций развития туристической индустрии до лучших практик в сфере промышленного туризма и профориентационных экскурсий.

В конце мая эксперты программы вновь прибудут в Хатангу для проведения второй очной акселерационной сессии. По итогам обучения состоится итоговая аттестация. Успешно подтвердившие свою квалификацию специалисты получат дипломы, сертификаты соответствия и бейджи инструкторов-проводников.

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