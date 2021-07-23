Агентство развития Норильска организует экспедицию по Енисейскому заливу

Экспертам предстоит в течение недели оценить состояние памятников культурного наследия, а также определить перспективы развития круизного, исторического, научного и этнического туризма.

Отправная точка - Дудинка. Оттуда участники экспедиции отправятся на теплоходе до Диксона и тем же маршрутом вернутся обратно. В пути их ждёт насыщенная программа.

В планах - посещение Бреховских островов. Их уникальность в том, что на территории площадью чуть более 280 Га обитают сразу несколько редких видов птиц: белоклювая гагара, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь, пискулька и краснозобая казарка, ставшая символом Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. В перспективе это место может стать центром бердвотчинга (наблюдение за птицами. - прим. ред.)на Таймыре.

«Большой Арктический» заповедник, который считается самым крупным в Евразии, имеет богатое биоразнообразие. Так, например, там обитают моржи, белухи, нерпы, морские зайцы-лахтаки, белые медведи, песцы и лемминги. После экспедиция направится на полярную станцию «Лескино».

В таймырских посёлках исследователи познакомятся с культурой, бытом и традиционными промыслами коренных и малочисленных народов Севера.

Участники экспедиции также поработают и над мастер-планом туристического кластера «Арктический». Вместе с Агентством развития Норильска этим проектом занимается экоцентр «Заповедники». Разработчикам стратегического документа предстоит внести на карту Таймыра перспективные, с точки зрения будущих путешественников, объекты, оценить туристический потенциал и понять, какие меры необходимо предпринять для развития туризма на отдалённых территориях Таймыра.

Подробнее о задачах, которые стоят перед экспедицией, и ожиданиях от поездки участники расскажут 26 июля в 18.00 на Кухне городских идей Агентства развития Норильска по адресу: ул. Комсомольская, 33а, третий этаж.

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