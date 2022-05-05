Агентство развития Норильска организует мастер-класс на тему «Резидентство АЗРФ — возможности и сложности»

АРН приглашает на мероприятие активных предпринимателей, которые планируют реализовать новые инвестиционные проекты в Норильске и на территории Таймыра.

Участникам расскажут, какие налоговые и административные преференции даёт статус резидента Арктической зоны РФ. Также спикеры помогут разобраться в основных ошибках, которые предприниматели допускают при подаче заявки на получение этого статуса, поделятся инструментами качественной подготовки документов. Кроме того, при наличии целевых запросов со стороны участников, будут рассмотрены индивидуальные кейсы представителей малого и среднего бизнеса.

Мастер-класс проведут специалисты по инвестициям Агентства развития Норильска Анфимов Антон и Анжелика Шишкина.

Встреча пройдёт в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж) 11 мая. Начало в 18.00, длительность — один час.

Регистрация на событие открыта: https://arnorilsk.timepad.ru/event/2025202/