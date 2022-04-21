Агентство развития Норильска организует промежуточное публичное обсуждение проекта пешеходной улицы в Норильске

Концепцию разрабатывает архитектурная компания «Мириада Групп», основываясь на пожеланиях, высказанных на февральской стратегической сессии с участием представителей органов власти, бюджетных и некоммерческих организаций, бизнеса и общественности. Тогда участники предложили обустроить пешеходные и велодорожки, функциональные зоны для отдыха, торговли, спорта и общественного питания, предусмотреть альтернативные подъезды к зданиям и варианты цветового решения для фасадов жилых домов, к ремонту которых муниципалитет приступит этим летом.

Обсуждение эскизного проекта пройдёт в креативном пространстве АРН 28 апреля в 18.30. В рамках мероприятия особое внимание планируется уделить выбору формата обустройства дворов, прилегающих к будущему променаду. Регистрация на событие открыта по ссылке.

Напомним, инициаторами создания в Норильске променадной улицы выступили сами жители. Соответствующее пожелание они высказали ещё в 2018 году во время проведения масштабного социологического исследования «Социальный портрет горожанина», подтвердили при формировании мастер-плана города в 2019-м и во время прошлогодних стратегических сессий, посвящённых трансформации Норильска. Пешеходную улицу горожане хотят видеть уютной, озеленённой летом и эффектно подсвеченной зимой, комфортной и многофункциональной, наполненной творческими мастерскими, арт-объектами и небольшими кафе.