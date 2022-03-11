МАУ ИЦ «Норильские новости»

Агентство развития Норильска открывает набор участников на тренинги «Азбука предпринимателя»

Агентство развития Норильска открывает набор участников на тренинги «Азбука предпринимателя»

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Агентство развития Норильска открывает набор участников на тренинги «Азбука предпринимателя»

Ежегодная серия практических занятий для начинающих бизнесменов по программе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) пройдёт с 14 по 19 марта.

Агентство развития Норильска открывает набор участников на тренинги «Азбука предпринимателя»

Изучать «азбуку» норильчане, задумавшиеся об открытии своего дела, будут под чутким кураторством Антона Анфимова, сертифицированного бизнес-тренера Корпорации МСП, специалиста направления «Инвестиции» АРН. Проверенные методики и алгоритмы работы в сочетании с авторскими инструментами позволят участникам тренингов качественно проработать идеи, трансформировать их в бизнес-планы и освоить необходимые для их реализации стратегии работы на рынке.

Занятия будут проводиться на Кухне городских идей АРН (ул. Комсомольская, 33а, этаж 3). Длительность каждого тренинга — три часа. Начало в 18.00.

Зарегистрироваться на участие можно на странице https://arnorilsk.timepad.ru/event/1957673/.

Количество мест ограничено.

Фото из открытых источников
11 марта в 17:33 270
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