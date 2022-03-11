Агентство развития Норильска открывает набор участников на тренинги «Азбука предпринимателя»
Агентство развития Норильска открывает набор участников на тренинги «Азбука предпринимателя»
Ежегодная серия практических занятий для начинающих бизнесменов по программе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) пройдёт с 14 по 19 марта.
Изучать «азбуку» норильчане, задумавшиеся об открытии своего дела, будут под чутким кураторством Антона Анфимова, сертифицированного бизнес-тренера Корпорации МСП, специалиста направления «Инвестиции» АРН. Проверенные методики и алгоритмы работы в сочетании с авторскими инструментами позволят участникам тренингов качественно проработать идеи, трансформировать их в бизнес-планы и освоить необходимые для их реализации стратегии работы на рынке.
Занятия будут проводиться на Кухне городских идей АРН (ул. Комсомольская, 33а, этаж 3). Длительность каждого тренинга — три часа. Начало в 18.00.
Зарегистрироваться на участие можно на странице https://arnorilsk.timepad.ru/event/1957673/.
Количество мест ограничено.