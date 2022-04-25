Агентство развития Норильска отпраздновало пятилетие

Деятельность АРН направлена на создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально-экономического развития города Норильска, профессиональной и творческой самореализации его жителей. При активном участии горожан и с привлечением экспертного сообщества агентство занимается реализацией и сопровождением проектов по улучшению городской среды, способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и социальной среды, содействует развитию малого и среднего предпринимательства и туристической инфраструктуры, помогает сохранять традиции и культуру коренных малочисленных народов Таймыра, поддерживает активности в сферах культуры, искусства и спорта.

За пять лет силами и при участии АРН реализованы более 160 проектов, направленных на повышение качества жизни норильчан. Ещё с 65 инициативами команда агентства работает в этом году.

Вся деятельность агентства строится на решении системных задач. Так, для определения ключевых ожиданий и запросов жителей было проведено масштабное исследование «Социальный портрет горожанина». Его результаты были учтены при формировании мастер-плана Норильска, реализация 11 ключевых направлений которого ведётся при участии АРН.

На примере пилотной территории — одного из дворов на ул. Талнахской — агентство демонстрирует комплексный подход к формированию комфортных дворовых территорий. По инициативе и при участии АРН проводится колоссальная работа по благоустройству города и созданию новых сценариев жизни для норильчан: в одном из красивейших зданий Норильска скоро появится многофункциональный городской центр «Башня»; разработана новая концепция обустройства парка отдыха «Озеро Долгое», которое начнётся летом, открыт скейт-парк; смонтирована новая праздничная иллюминация на участке главной улицы города; ведётся разработка эскизного проекта пешеходной улицы Мира; запущена модернизация системы общественного транспорта; на торцах пятиэтажек на улице Комсомольской реконструированы мозаичные панно, а к 70-летию Норильска АРН подарит любимому городу новое — «Солнце Арктики». Креативности городскому облику придают экспонаты галереи уличных искусств «АРкТика»: в разных районах Норильска появляются яркие арт-фасады.

Демонстрируя комплексный подход к решению существующих в городе проблем, в том числе в строительной отрасли и в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, агентство прорабатывает проекты арктического промышленного технопарка со строительным кластером и экотехнопарка.

АРН не только ищет и внедряет передовые практики, но и активно способствует прокачке компетенций местных специалистов. Одна из его образовательных инициатив — обучение по программе «Городские управленцы», разработанной экспертами московской бизнес-школы «Сколково». Команда управленцев в составе специалистов городской администрации и работников бюджетных учреждений проработает концепции и экономические модели функционирования важных городских объектов, в числе которых — современный образовательный центр на 1100 учащихся. Агентство регулярно проводит обучающие курсы и тренинги для местного бизнес-сообщества и тех, кто только задумывается об открытии своего дела, консультируя десятки норильских предпринимателей по имущественным, административным и юридическим вопросам. Сейчас АРН сопровождает более 40 проектов с суммарным объёмом инвестиций — 10,4 млрд руб. Специалисты агентства помогают бизнесменам получить статус резидентов Арктической зоны РФ, дающий серьёзные налоговые и административные преференции.

Способствуя сплочению местных предпринимательских и творческих сообществ, АРН проводит форумы, выставки, фестивали и другие мероприятия в новых для города форматах. Такие события помогают налаживать деловые контакты, организовывать новые коллаборации. Один из примеров удачной совместной работы — этническая коллекция «Север», соединившая творчество и предпринимательство. Понимая, что будущее за креативной экономикой, агентство ведёт системную работу по развитию местных творческих сообществ. АРН организовало разработку концепции развития креативных индустрий до 2024 года и создаёт общественную площадку нового формата, где творческие люди смогут работать, делиться опытом друг с другом и горожанами, представлять и реализовывать свою уникальную продукцию.

Туризм — один из ключевых драйверов развития территории. В этом направлении работа также ведётся системно. АРН инициировало создание и развивает туркластер «Арктический», который объединил территории от Норильска до Диксона. В подготовленном мастер-плане в том числе содержатся данные о допустимой антропологической нагрузке на хрупкую природу Арктики и требования к инфраструктурным объектам. План также предполагает внедрение системы качества «Таймырское гостеприимство», развитие образовательной среды и повышение качества туристических услуг. Сейчас на территории туркластера прорабатываются и реализуются около 70 инвестпроектов. Турпоток растёт ежегодно: в 2019 году нашу территорию посетили 3800 туристов, а в течение этого ожидается не менее 11 000 гостей. Объём инвестиций в туркластер вырос с 4,5 млрд руб. в 2020 году до 5,3 млрд руб. в 2021-м, в текущем году ожидается увеличение до 6 млрд руб. Также агентство старается сделать доступнее для местных жителей плато Путорана и облагородить его предгорье — Красные Камни. Событийный туризм помогает развивать этнический фестиваль «Большой Аргиш». Развитию этнографического туризма поспособствовала серия экспедиций в отдалённые таймырские посёлки, а спортивного — проведение этапа чемпионата мира по плаванию в открытой воде X-Waters Plateau Putorana.

Процесс трансформации Норильска получил мощный импульс в прошлом году, когда было подписано четырёхстороннее соглашение и утверждён комплексный план социально-экономического развития города на период до 2035 года. Понимая важность использования мирового опыта в обновлении городской среды, агентство выступило одним из организаторов открытого международного конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска. На участие заявились 73 компании из 13 стран мира, в финал вышли три консорциума, объединившие сильнейшие российские и зарубежные архитектурные организации. В марте Норильск получил три проекта, каждый из которых в той или иной степени сможет воплощать, трансформируясь из островного моногорода с не самой комфортной городской средой в интересный арктический город, в котором хочется жить. Агентство развития Норильска продолжит выступать катализатором позитивных перемен и проводником новых идей и подходов.