Агентство развития Норильска познакомит горожан с бёрдвотчингом

В целях популяризации экологического туризма на территориях туркластера «Арктический» Агентство развития Норильска реализует совместный с «Заповедниками Таймыра» проект «Сохраним пернатых Таймыра».

В рамках проекта 6 августа в 19.00 норильчане смогут прослушать лекцию об основах бёрдвотчинга по адресу: ул. Комсомольская, 33а, этаж 3 (холл). Спикерами выступят Егор Власов, член Союза фотографов дикой природы, успешно сочетающий хобби с работой финансиста, и Геннадий Колотин, фотограф-анималист, член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, автор фото- и экотуров по наблюдению за птицами.

А 7 и 8 августа в окрестностях Дудинки пройдут мастер-классы, в ходе которых орнитологи-любители смогут сделать первые записи в полевых дневниках и сфотографировать птиц. Наличие фотокамеры в комплекте с длиннофокусным объективом увеличит шансы получить удачные снимки. Впрочем, можно обойтись и камерой смартфона.

Зарегистрироваться можно здесь.

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