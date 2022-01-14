Агентство развития Норильска познакомит горожан с термином «самозанятость»

Что такое самозанятый гражданин и как приобрести этот статус, расскажут в Агентстве на первом в этом году тренинге на тему «Самозанятость: инструкция по применению».

Антон Анфимов, специалист направления «Инвестиции» АРН, сертифицированный бизнес-тренер корпорации МСП расскажет слушателям о том, как увеличить свой доход, открыв собственный бизнес. Экспертом выступит представитель городского управления соцзащиты населения.

Тренинг состоится 19 января в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж, бывшая типография). Начало в 18.00. Требуется предварительная регистрация.