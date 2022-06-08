Агентство развития Норильска приглашает горожан на тренинг «Бизнес по франшизе»

Слушатели узнают об особенностях сервисных, продуктовых и производственных франшиз, о метриках успешности работы франшизы в городах с различной численностью населения. Также спикер, которым выступит сертифицированный бизнес-тренер корпорации МСП, специалист направления «Инвестиции» АРН Антон Анфимов, презентует потенциально выгодные франшизы для Норильска и направления для бизнесов с высокой доходностью.

Тренинг пройдёт в городском креативном пространстве по адресу: ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж. Начало в 18.00. Регистрация на событие по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/2066424/ .