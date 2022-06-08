МАУ ИЦ «Норильские новости»

Агентство развития Норильска приглашает горожан на тренинг «Бизнес по франшизе»

Агентство развития Норильска приглашает горожан на тренинг «Бизнес по франшизе»

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Агентство развития Норильска приглашает горожан на тренинг «Бизнес по франшизе»

Тренинг по программе корпорации МСП пройдёт 15 июня.

Агентство развития Норильска приглашает горожан на тренинг «Бизнес по франшизе»

Слушатели узнают об особенностях сервисных, продуктовых и производственных франшиз, о метриках успешности работы франшизы в городах с различной численностью населения. Также спикер, которым выступит сертифицированный бизнес-тренер корпорации МСП, специалист направления «Инвестиции» АРН Антон Анфимов, презентует потенциально выгодные франшизы для Норильска и направления для бизнесов с высокой доходностью.

Тренинг пройдёт в городском креативном пространстве по адресу: ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж. Начало в 18.00. Регистрация на событие по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/2066424/ .

Фото из открытых источников
8 июня в 16:16 590
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