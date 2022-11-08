МАУ ИЦ «Норильские новости»

Агентство развития Норильска (АРН) приглашает горожан обсудить концепцию будущей смотровой площадки на горе Шмидта

Агентство развития Норильска (АРН) приглашает горожан обсудить концепцию будущей смотровой площадки на горе Шмидта

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Агентство развития Норильска (АРН) приглашает горожан обсудить концепцию будущей смотровой площадки на горе Шмидта

Агентство развития Норильска (АРН) приглашает горожан обсудить концепцию будущей смотровой площадки на горе ШмидтаАгентство развития Норильска (АРН) приглашает горожан обсудить концепцию будущей смотровой площадки на горе ШмидтаАгентство развития Норильска (АРН) приглашает горожан обсудить концепцию будущей смотровой площадки на горе Шмидта

Гора Шмидта – место, с которого началась вся история Норильска. На склонах Шмидтихи есть остатки первых зданий и сооружений, угольных шахт, узкоколейки и других объектов, к которым давно проявляют интерес историки, проводники и сталкеры. С горы открывается великолепный вид на всю норильскую долину и величественные Хараелахские горы – отроги плато Путорана.

АРН включило формирование туристско-рекреационной зоны в районе горы Шмидта в число приоритетных проектов мастер-плана туркластера «Арктический». И совсем недавно Агентство совместно с архитектурным бюро ludi_architects завершило разработку концепции новой точки притяжения для норильчан.

Концепцией предусмотрено строительство комфортной для подъёма лестницы и сразу трёх смотровых площадок на разных высотах: 240, 350 и 425 м. Каждую смотровую архитекторы предлагают оборудовать крытым павильоном – так любоваться городом и охотиться на северное сияние будет значительно комфортнее. На склоне горы предполагается обустроить туристический маршрут общей протяженностью чуть более пяти км.

10 ноября в 18.00 на Кухне городских идей АРН (ул. Комсомольская, 33а, 3-й этаж) АРН приглашает горожан познакомиться с концепцией туристско-рекреационной зоны в районе горы Шмидта и поделиться своим мнением. Регистрация на событие открыта.

Фото предоставлено Агентством развития Норильска
8 ноября в 15:11 660
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