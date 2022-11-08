Агентство развития Норильска (АРН) приглашает горожан обсудить концепцию будущей смотровой площадки на горе Шмидта

Гора Шмидта – место, с которого началась вся история Норильска. На склонах Шмидтихи есть остатки первых зданий и сооружений, угольных шахт, узкоколейки и других объектов, к которым давно проявляют интерес историки, проводники и сталкеры. С горы открывается великолепный вид на всю норильскую долину и величественные Хараелахские горы – отроги плато Путорана.

АРН включило формирование туристско-рекреационной зоны в районе горы Шмидта в число приоритетных проектов мастер-плана туркластера «Арктический». И совсем недавно Агентство совместно с архитектурным бюро ludi_architects завершило разработку концепции новой точки притяжения для норильчан.

Концепцией предусмотрено строительство комфортной для подъёма лестницы и сразу трёх смотровых площадок на разных высотах: 240, 350 и 425 м. Каждую смотровую архитекторы предлагают оборудовать крытым павильоном – так любоваться городом и охотиться на северное сияние будет значительно комфортнее. На склоне горы предполагается обустроить туристический маршрут общей протяженностью чуть более пяти км.

10 ноября в 18.00 на Кухне городских идей АРН (ул. Комсомольская, 33а, 3-й этаж) АРН приглашает горожан познакомиться с концепцией туристско-рекреационной зоны в районе горы Шмидта и поделиться своим мнением. Регистрация на событие открыта.