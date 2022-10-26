МАУ ИЦ «Норильские новости»

Агентство развития Норильска приглашает норильчан на интенсив по дизайн-макетированию

Агентство развития Норильска приглашает норильчан на интенсив по дизайн-макетированию

Главная / Новости / Общество

Агентство развития Норильска приглашает норильчан на интенсив по дизайн-макетированию

Обучение АРН организовало совместно с Британской высшей школой дизайна Universal University.

Агентство развития Норильска приглашает норильчан на интенсив по дизайн-макетированию

На курсе декоративного искусства и дизайна Академии креативных индустрий, запущенной Агентством, участники интенсива научатся дизайн-макетированию из гофрокартона.

Гофрокартон – материал для производства временной мебели или декора – идеально подходит для макетирования в предметном дизайне, позволяет визуализировать предмет, протестировать его эргономические свойства, доработать конструкцию и получить шаблон для дальнейшего прототипирования.

Интенсив будет проходить в городском креативном пространстве (ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж) с 25 по 28 ноября. В пятницу и понедельник занятие продлится с 19.00 до 22.00, в субботу и воскресенье – с 11.00 до 18.00.

Для участия необходимо заполнить анкету до 10 ноября включительно.

Фото из открытых источников
26 октября в 09:31 240
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также