Агентство развития Норильска приглашает норильчан на интенсив по дизайн-макетированию

На курсе декоративного искусства и дизайна Академии креативных индустрий, запущенной Агентством, участники интенсива научатся дизайн-макетированию из гофрокартона.

Гофрокартон – материал для производства временной мебели или декора – идеально подходит для макетирования в предметном дизайне, позволяет визуализировать предмет, протестировать его эргономические свойства, доработать конструкцию и получить шаблон для дальнейшего прототипирования.

Интенсив будет проходить в городском креативном пространстве (ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж) с 25 по 28 ноября. В пятницу и понедельник занятие продлится с 19.00 до 22.00, в субботу и воскресенье – с 11.00 до 18.00.

Для участия необходимо заполнить анкету до 10 ноября включительно.