Агентство развития Норильска приглашает норильчан на очередной тренинг

Тренинг проведёт Антон Анфимов, специалист направления «Инвестиции» АРН и сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП. Помимо прочего, спикер научит гостей анализировать важные рыночные показатели эффективности деятельности компании и получать современные инструменты для управления проектами.

Встреча состоится 17 февраля в 18.00 в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж). Для участия необходима регистрация.

Напомним, что тренинги АРН проводит в рамках обучения от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).