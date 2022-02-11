МАУ ИЦ «Норильские новости»

Агентство развития Норильска приглашает норильчан на очередной тренинг

Агентство развития Норильска приглашает норильчан на очередной тренинг

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Агентство развития Норильска приглашает норильчан на очередной тренинг

Слушателям расскажут, как эффективно управлять бизнес-проектами, какие ключевые этапы и особенности необходимо учесть при формировании собственного дела, что нужно знать о финансовом планировании.

Агентство развития Норильска приглашает норильчан на очередной тренинг

Тренинг проведёт Антон Анфимов, специалист направления «Инвестиции» АРН и сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП. Помимо прочего, спикер научит гостей анализировать важные рыночные показатели эффективности деятельности компании и получать современные инструменты для управления проектами.

Встреча состоится 17 февраля в 18.00 в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж). Для участия необходима регистрация.

Напомним, что тренинги АРН проводит в рамках обучения от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

Фото из открытых источников
11 февраля в 16:16 720
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