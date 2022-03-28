Агентство развития Норильска приглашает норильчан на тренинг по программе «Современные технологии ведения бизнеса»

Проведёт тренинг сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП, специалист направления «Инвестиции» Агентства развития Норильска Антон Анфимов.

Он расскажет слушателям о различных методиках и инструментах ведения бизнеса и управления бизнес-процессами, после чего они смогут оценить текущее состояние собственного дела. Тренинг будет полезен и действующим, и начинающим предпринимателям.

Встреча пройдёт 30 марта в 18.00 в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж).

Регистрация обязательна.