МАУ ИЦ «Норильские новости»

Агентство развития Норильска приглашает норильчан вместе встретить первое солнце

Агентство развития Норильска приглашает норильчан вместе встретить первое солнце

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Агентство развития Норильска приглашает норильчан вместе встретить первое солнце

Агентство развития Норильска приглашает норильчан вместе встретить первое солнце

13 января в Большом Норильске завершилась полярная ночь. 45 дней солнце не показывалось из-за горизонта. А горы, которыми окружён город, не дают норильчанам возможность увидеть светило ещё дольше. Одна из таких гор – Гудчиха – почти 80 дней не пропускает солнце.

2 февраля в 11.30 АРН традиционно приглашает горожан встретить долгожданное солнце. Впечатляющий вид на Гудчиху из огромных окон креативного пространства, тёплая атмосфера, арт-инсталляции и яркие фотозоны. И это далеко не всё, что организаторы подготовили для гостей. Также будет работать фуд-корт, шоурум с коллекцией «Север» и первым мерчем «СОЛНЦЕ 0202».

Регистрация на событие по ссылке.

1 февраля в 18:10 670
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