Агентство развития Норильска приглашает предпринимателей на бизнес-тренинг

Минимум теории и максимум практики — именно под таким девизом проводится тренинг. Слушатели познакомятся с наиболее важными аспектами проектной деятельности и приобретут навыки эффективного управления. По окончании занятий у каждого участника сформируется алгоритм правильной разработки концепции бизнес-проекта, подбора команды для его реализации и внедрения пилотных продуктов или услуг на рынке.

Тренинг организован в рамках обучения от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Проведёт его сертифицированный бизнес-тренер и специалист Агентства развития Норильска по инвестициям Антон Анфимов.

Регистрация уже открыта: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1756808/