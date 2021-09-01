МАУ ИЦ «Норильские новости»

Агентство развития Норильска приглашает предпринимателей на бизнес-тренинг

Агентство развития Норильска приглашает предпринимателей на бизнес-тренинг

Главная / Новости / Общество

Агентство развития Норильска приглашает предпринимателей на бизнес-тренинг

Тренинг состоится 5 сентября в 18.00 и будет посвящён особенностям проектного управления.

Агентство развития Норильска приглашает предпринимателей на бизнес-тренинг

Минимум теории и максимум практики — именно под таким девизом проводится тренинг. Слушатели познакомятся с наиболее важными аспектами проектной деятельности и приобретут навыки эффективного управления. По окончании занятий у каждого участника сформируется алгоритм правильной разработки концепции бизнес-проекта, подбора команды для его реализации и внедрения пилотных продуктов или услуг на рынке.

Тренинг организован в рамках обучения от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Проведёт его сертифицированный бизнес-тренер и специалист Агентства развития Норильска по инвестициям Антон Анфимов.

Регистрация уже открыта: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1756808/

Фото из открытых источников
1 сентября в 10:20 480
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также