Агентство развития Норильска приглашает школьников в летний бизнес-клуб

С 1 по 30 июня на базе Публичной библиотеки (Ленинский проспект, 20а) для детей в возрасте от 12 до 15 лет будет работать летний бизнес-клуб «ФОКС». Для ребят подготовлена обширная программа:

– тренинги, на которых их научат созданию и расчёту собственных бизнес-проектов;

– уроки актёрского мастерства;

– занятия с психологами для личностного развития;

– курсы иностранных языков: английский/китайский;

– мастер-классы по работе с медиаконтентом;

– курсы работы с онлайн-сервисами и программным обеспечением;

– встречи с успешными собственниками бизнеса в рамках выездных экскурсий на предприятия;

– онлайн-мастер-классы по развитию индивидуальных качеств;

– знакомство с предпринимательством через бизнес-литературу, игры и квесты.

Набор уже стартовал, записаться можно по номеру +7 913 505 96 43. Бизнес-клуб будет работать по будням с 10.00 до 18.00.

Команда клуба:

– Василий Шадт, руководитель и идейный вдохновитель проекта, ответственный за направление «Актёрское мастерство»;

– Светлана Зенина, руководитель креативного пространства LOFT, ответственная за блок психологии;

– Алексей Белинский, актёр-иллюзионист, ответственный за мастер-классы психологической разгрузки;

– Екатерина Плужникова, ответственная за курсы иностранного языка;

– Антон Анфимов, сертифицированный бизнес-тренер АО «Корпорация МСП», специалист по инвестициям Агентства развития Норильска, ответственный за бизнес-тренинги.

Впервые «Бизнес-каникулы» были организованы при поддержке АРН в прошлом году. На площадке Центра развития личности «Старт» на протяжении 20 дней работала тематическая летняя группа дневного пребывания. Ребята в игровой форме развивали лидерские качества, внимательность, любознательность и ответственность, учились анализировать и планировать, работать в команде и принимать решения. Финалом стала презентация на площадке АРН подготовленных детьми необычных бизнес-идей.