Агентство развития Норильска приглашает школьников в летний бизнес-клуб
Агентство развития Норильска приглашает школьников в летний бизнес-клуб
Участие в бизнес-клубе — это возможность ознакомить подростков со сферой предпринимательства, финансов и инвестиций.
С 1 по 30 июня на базе Публичной библиотеки (Ленинский проспект, 20а) для детей в возрасте от 12 до 15 лет будет работать летний бизнес-клуб «ФОКС». Для ребят подготовлена обширная программа:
– тренинги, на которых их научат созданию и расчёту собственных бизнес-проектов;
– уроки актёрского мастерства;
– занятия с психологами для личностного развития;
– курсы иностранных языков: английский/китайский;
– мастер-классы по работе с медиаконтентом;
– курсы работы с онлайн-сервисами и программным обеспечением;
– встречи с успешными собственниками бизнеса в рамках выездных экскурсий на предприятия;
– онлайн-мастер-классы по развитию индивидуальных качеств;
– знакомство с предпринимательством через бизнес-литературу, игры и квесты.
Набор уже стартовал, записаться можно по номеру +7 913 505 96 43. Бизнес-клуб будет работать по будням с 10.00 до 18.00.
Команда клуба:
– Василий Шадт, руководитель и идейный вдохновитель проекта, ответственный за направление «Актёрское мастерство»;
– Светлана Зенина, руководитель креативного пространства LOFT, ответственная за блок психологии;
– Алексей Белинский, актёр-иллюзионист, ответственный за мастер-классы психологической разгрузки;
– Екатерина Плужникова, ответственная за курсы иностранного языка;
– Антон Анфимов, сертифицированный бизнес-тренер АО «Корпорация МСП», специалист по инвестициям Агентства развития Норильска, ответственный за бизнес-тренинги.
Впервые «Бизнес-каникулы» были организованы при поддержке АРН в прошлом году. На площадке Центра развития личности «Старт» на протяжении 20 дней работала тематическая летняя группа дневного пребывания. Ребята в игровой форме развивали лидерские качества, внимательность, любознательность и ответственность, учились анализировать и планировать, работать в команде и принимать решения. Финалом стала презентация на площадке АРН подготовленных детьми необычных бизнес-идей.