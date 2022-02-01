Агентство развития Норильска приняло участие в ХI Региональной открытой конференции исследователей территории

Прошлым летом Агентство развития Норильска (АРН) организовало три исследовательских поездки — по отдельным посёлкам Таймыра, на мыс Челюскин и по Енисейскому заливу. Последней из них посвятила свой доклад специалист АРН по развитию туризма Анжела Ткаченко:

«Участники экспедиции посетили расположенные в Енисейском заливе посёлки, полярную метеостанцию Сопочная Карга, бухту Слободскую, Бреховские острова и остров Сибирякова. Во время поездки удалось собрать данные о жилых и нежилых поселениях, взять интервью у местных жителей, оценить таймырскую авифауну и определить наиболее интересные для развития бёрдвотчинга места, зафиксировать, как меняются традиционные северные промыслы (охота и рыбалка), собрать артефакты для пополнения фондов Таймырского краеведческого музея и получить ценные фото- и видеоматериалы».

Участники мероприятия оценили весомый вклад АРН в развитие Таймыра, ведь такие поездки решают сразу несколько задач: помогают определить перспективы организации туристических маршрутов, понять ключевые инфраструктурные потребности поселений и настрой местных жителей, позволяют изучить географические, биологические, этнографические особенности полуострова и обрести новые музейные экспонаты, а также дают возможность пополнить фото- и видеоархивы.

Экспедиционная деятельность — это часть системной работы по развитию туризма на территории туристско-рекреационного кластера «Арктический», отмечают в АРН. Площадь территории составляет почти 900 тыс. кв. км, она является одной из самых труднодоступных в мире и при этом имеет огромный туристический потенциал.