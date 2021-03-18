Агентство развития Норильска приняло участие в международной туристической выставке Mitt-2021

На пленарной сессии «Фокус на Россию. Проблемы и перспективы развития внутреннего и въездного туризма» Максим Миронов выступил по приглашению Агентства стратегических инициатив.

«Мы объединили турсообщество, члены которого стали взаимодействовать друг с другом. Это повысило качество уже имеющихся турпродуктов. Весь прошедший «пандемийный» год мы не сидели сложа руки, а занимались аккредитаций гидов-экскурсоводов и классификацией мест размещения, — рассказал Максим Миронов. — Как и любой продукт, арктический туризм на Таймыре нуждается в сильном бренде. Для его создания Агентство развития Норильска привлекло экспертов. Больше года они ездили по территориям нашего региона, погружались в смыслы и философию территории, общались с теми, кто давно живёт на Таймыре, и с теми, кому удалось побывать у нас в качестве гостя. Цвета и геометрия бренда — это осмысление культуры коренных народов Таймыра, истории и географии. И если подробно изучить брендбук, в котором более 100 страниц, станет понятно, насколько глубоко наши эксперты и дизайнеры изучили Таймыр».

Также директор АРН добавил, что перед туркластером стоят глобальные задачи: присоединение к круизным маршрутам по Северному морскому пути, развитие малой авиации и присвоение аэропорту «Норильск» международного статуса. Как стало известно, вдоль побережья Таймыра проходят и международные лайнеры, и иностранцы выходят на Таймыре, вот только мало кто об этом знает. Потому на одной из экспедиций было принято решение возродить полярные станции и переформатировать их в визит-центры, чтобы взять под контроль стихийный туризм.

Максим Миронов уверен, что возвращение к малой авиации, которая была развита в советские годы, — это не только большой шаг для туристической отрасли, но и социальный проект, поскольку использование небольших самолётов значительно упростит доставку грузов в отдалённые таймырские посёлки. Сегодня АРН проводит анализ всех взлётно-посадочных полос, которые существовали ранее, и большую научную работу, чтобы вместе с субъектом и Федерацией возобновить полёты малой авиации.

Благодаря реконструкции взлётно-посадочной полосы самолёты могут выполнять рейсы из Норильска практически в любую погоду. А международный статус аэропорта «Норильск» поможет справится с трудностями, обусловленными логистическими особенностями территории.