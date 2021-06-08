Агентство развития Норильска продолжает работу по развитию местных креативных сообществ

«Одной из своих задач мы видим создание системы поддержки локальных коммерческих и некоммерческих инициатив, способствующих развитию креативной экономики. Сегодня именно креативная экономика помогает формировать привлекательный инвестиционный климат и развивать социальную сферу, а это - важнейшие факторы позитивного обновления города. Первым шагом агентства стал поиск партнёра для изучения сегодняшнего состояния и потенциала креативных индустрий территории», - пояснил Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска.

Агентство предлагает норильчанам принять участие в большой работе. Для этого требуется заполнить анкету, что займёт не более семи минут. Анкетирование позволит узнать, как норильчане представляют будущее города, и какой потенциал развития видят. На этапе исследования самое главное - услышать и учесть мнение всех, кому не всё равно. По завершении исследования специалисты ознакомятся с ответами и рассмотрят их в ходе проектной деятельности.

Исследованием совместно с АРН займётся группа экспертов-культурологов, экономистов и социологов под руководством Ольги Слинько, куратора проектов Universal University, управляющего партнёра бюро НЛТР «Практика», эксперта по социокультурному программированию территорий. Команде предстоит определить приоритетные отрасли творческого предпринимательства в Норильске, имеющие наибольший потенциал и требующие первостепенной поддержки.

«Стремление Норильска уйти от концепции моногорода и перезапустить территорию через креативные индустрии, туризм и предпринимательство - это высокая социальная миссия. Мы рады предоставить городу свою экспертизу как университета в области исследований, стратегического консалтинга и поделиться опытом в развитии территорий и проектировании. Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся выявить потенциал Норильска для роста креативной экономики и развития человеческого капитала, чтобы включить местное сообщество в глобальный контекст», - сказала Екатерина Черкес-заде, директор университета креативных индустрий Universal University.

Итогом исследования станет разработка комплексной стратегии развития креативных индустрий в Норильске до 2024 года на основе количественных и качественных данных о текущем состоянии творческого и экономического потенциала города.