Агентство развития Норильска проведёт тренинг для действующих и начинающих предпринимателей

Речь пойдёт о том, что на производительность труда может влиять абсолютно всё - от организации рабочего места, выравнивания загрузки персонала и синхронизации действий сотрудников до сокращения количества бесполезной работы (лишние хождения по залу, поиск и перекладывание товара и так далее).

В качестве преподавателя выступит Антон Анфимов, специалист Агентства развития Норильска по инвестициям, сертифицированный бизнес-тренер. Тренинг организован в рамках обучения от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

Тренинг состоится в АРН, по адресу: ул. Комсомольская, 33а, 18 августа в 18.00. Регистрация открыта по ссылке,