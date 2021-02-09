Агентство развития Норильска проведёт тренинг для предпринимателей

Начинающие и уже продвинутые предприниматели узнают о том, как правильно выбирать франшизы.

Проведёт курс аккредитованный бизнес-тренер и специалист образовательных программам АРН Виктория Атлыгина. Преподаватель расскажет о том, как правильно выбрать франшизу, подписать договор, о плюсах и минусах, а также механизмах создания, продажи и продвижения франшизы.

Также своим опытом поделятся эксперты–предприниматели – Илья Хренов, представляющий в Норильске бренды «Милавица», «Спортландия», Calzedonia, Zenden, и Андрей Еманов, руководитель «Лего-город».

Курс организован совместно Агентством развития Норильска и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса.