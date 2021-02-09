Агентство развития Норильска проведёт тренинг для предпринимателей
Агентство развития Норильска проведёт тренинг для предпринимателей
Начинающие и уже продвинутые предприниматели узнают о том, как правильно выбирать франшизы. Тренинг пройдёт 17 февраля в 18.00 на Кухне городских идей АРН (ул. Комсомольская, 33).
Начинающие и уже продвинутые предприниматели узнают о том, как правильно выбирать франшизы.
Проведёт курс аккредитованный бизнес-тренер и специалист образовательных программам АРН Виктория Атлыгина. Преподаватель расскажет о том, как правильно выбрать франшизу, подписать договор, о плюсах и минусах, а также механизмах создания, продажи и продвижения франшизы.
Также своим опытом поделятся эксперты–предприниматели – Илья Хренов, представляющий в Норильске бренды «Милавица», «Спортландия», Calzedonia, Zenden, и Андрей Еманов, руководитель «Лего-город».
Курс организован совместно Агентством развития Норильска и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса.