МАУ ИЦ «Норильские новости»

Агентство развития Норильска проведёт тренинг для предпринимателей

Агентство развития Норильска проведёт тренинг для предпринимателей

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Агентство развития Норильска проведёт тренинг для предпринимателей

Начинающие и уже продвинутые предприниматели узнают о том, как правильно выбирать франшизы. Тренинг пройдёт 17 февраля в 18.00 на Кухне городских идей АРН (ул. Комсомольская, 33).

Агентство развития Норильска проведёт тренинг для предпринимателей

Начинающие и уже продвинутые предприниматели узнают о том, как правильно выбирать франшизы.

Проведёт курс аккредитованный бизнес-тренер и специалист образовательных программам АРН Виктория Атлыгина. Преподаватель расскажет о том, как правильно выбрать франшизу, подписать договор, о плюсах и минусах, а также механизмах создания, продажи и продвижения франшизы.

Также своим опытом поделятся эксперты–предприниматели – Илья Хренов, представляющий в Норильске бренды «Милавица», «Спортландия», Calzedonia, Zenden, и Андрей Еманов, руководитель «Лего-город».

Курс организован совместно Агентством развития Норильска и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса.

Фото из открытых источников
9 февраля в 13:39 630
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