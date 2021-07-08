Агентство развития Норильска проведёт тренинг для предпринимателей

Антон Анфимов, специалист направления «Инвестиции» АРН, сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП, расскажет предпринимателям всех уровней о доступных на территории Норильска федеральных и региональных программах, позволяющих привлечь средства в бизнес.

Тренинг организован в рамках обучения от АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП). На занятиях особое внимание будет уделено следующим темам:

- единовременная денежная выплата на основании социального контракта;

- программы поддержки от Центра занятости населения;

- микрозаймы от АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания»;

- кредиты от банков-партнёров Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики;

- инвестиции и гранты от бюджетных и венчурных фондов.

Тренинг состоится 16 июля, начало — в 17 часов. Регистрация на участие в мероприятии открыта на Timepad: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1702080