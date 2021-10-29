Агентство развития Норильска провело тренинг для местных рестораторов

Участникам рассказали об идеологии, технологии и технике построения эффективной и адаптивной модели управления, основанной на высоком уровне вовлечённости, ответственности и использовании потенциала команды. Все кейсы разбирали на примере конкретных норильских бизнесов.

Владельцы, управляющие, линейный персонал местных кафе и ресторанов познакомились с современной моделью управленца.

«Время проведения тренинга-мастерской совпало с объявлением решения региональных властей об ужесточении ограничений из-за COVID-19, – делится специалист АРН по развитию бизнес-среды Оксана Бруяка. – Коучи оперативно организовали с рестораторами мозговой штурм, на котором удалось выработать решение: одни предприятия смогут сохранить персонал в период пандемии, а другие – решить проблему кадрового дефицита».

В финальный день тренинга-мастерской к действующим работникам организаций общественного питания присоединились студенты Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Встреча на одной площадке позволила работодателям лучше понять запросы будущих соискателей, а студентам – заглянуть на «кухню» ресторанного бизнеса.