МАУ ИЦ «Норильские новости»

Агентство развития Норильска провело тренинг для местных рестораторов

Агентство развития Норильска провело тренинг для местных рестораторов

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Агентство развития Норильска провело тренинг для местных рестораторов

В течение трёх дней слушатели изучали тему «Развивающее управление». Занятия проводили бизнес-коуч, руководитель HR Academi Ольга Лапина и бизнес-тренер, собственник двух бизнесов, командный коуч РСС ICF Екатерина Никитина.

Агентство развития Норильска провело тренинг для местных рестораторовАгентство развития Норильска провело тренинг для местных рестораторовАгентство развития Норильска провело тренинг для местных рестораторов

Участникам рассказали об идеологии, технологии и технике построения эффективной и адаптивной модели управления, основанной на высоком уровне вовлечённости, ответственности и использовании потенциала команды. Все кейсы разбирали на примере конкретных норильских бизнесов.

Владельцы, управляющие, линейный персонал местных кафе и ресторанов познакомились с современной моделью управленца.

«Время проведения тренинга-мастерской совпало с объявлением решения региональных властей об ужесточении ограничений из-за COVID-19, – делится специалист АРН по развитию бизнес-среды Оксана Бруяка. – Коучи оперативно организовали с рестораторами мозговой штурм, на котором удалось выработать решение: одни предприятия смогут сохранить персонал в период пандемии, а другие – решить проблему кадрового дефицита».

В финальный день тренинга-мастерской к действующим работникам организаций общественного питания присоединились студенты Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Встреча на одной площадке позволила работодателям лучше понять запросы будущих соискателей, а студентам – заглянуть на «кухню» ресторанного бизнеса.

Фото предоставлено Агентством развития Норильска
29 октября в 11:22 390
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