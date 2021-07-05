Агентство развития Норильска (АРН) продолжает работу по развитию творческих индустрий в городе

В 2020 году на базе Академии креативных индустрий АРН был открыт курс event-компетенций. И уже этой осенью выпускники курса смогут опробовать свои силы — они проведут два новых городских фестиваля. Ещё один курс академии предназначен для ремесленников и дизайнеров и направлен на формирование творческих коллабораций.

«В настоящее время по инициативе агентства в городе проводится комплексное исследование для определения приоритетных отраслей творческого предпринимательства, имеющих наибольший потенциал и требующих первостепенной поддержки», — отметила Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН.

В Норильске на сегодняшний день около 8,4% от общего числа работников заняты в креативных индустриях. Вклад творческих бизнесов в муниципальный продукт (совокупный объём произведённой продукции, выполненных работ и оказанных услуг) составляет около одного процента, что свидетельствует об их большом потенциале.

«В развитых странах основой экономики считаются именно креативные индустрии. Мы живём в эпоху перехода от сырьевой экономики к экономике знаний — созданию уникальных продуктов с высокой добавочной стоимостью. Всё больше территорий перезапускаются через творческие бизнесы. И Норильск может и должен стать такой территорией, — считает заместитель директора АРН по инвестициям и развитию бизнес-среды Роман Кулян. — Одной из форм поддержки творческих команд со стороны агентства можно считать содействие в реализации проектов местного креативного бизнеса. Дополнительные средства на проекты можно привлекать из Президентского фонда культурных инициатив».

У норильчан есть возможность до 30 июля заявить свой проект и получить финансирование из Президентского фонда в этом году. Принять участие в конкурсе могут фестивали, премии, стартапы и образовательные проекты в области креативных индустрий, а также инициативы творческого бизнеса в области издательского дела, дизайна, моды, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, технологий дополненной и расширенной реальности.

По вопросам финансовой поддержки креативных индустрий и способам её получения можно обращаться в АРН по телефону 45-68-16.