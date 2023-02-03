Агентство труда и занятости края создаёт новые сервисы под потребности соискателей

В службе занятости сообщают, что новые подходы внедряются в Красноярском крае в рамках федерального проекта «Государство для людей».

«Служба занятости перешла на современные стандарты оказания услуг. Теперь в одном месте соискателю или работодателю помогают комплексно решить ситуацию. Трансформацию центров занятости курирует созданная в крае лаборатория клиентоцентричности, которая сегодня является единственной в Сибири», - сообщил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.

Агентство труда и занятости не стоит на месте и развивает свои сервисы. Для того чтобы услуги были качественными, в регионе организован сбор обратной связи от клиентов о взаимодействии с центром занятости. Поделиться мнением можно, перейдя по ссылке. Отзывы клиентов помогут сформировать новую культуру взаимодействия и сделать службу занятости ещё более удобной и полезной.