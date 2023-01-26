Агентство труда и занятости населения Красноярского края предоставляет сертификаты на обучение

Сертификаты на обучение — это отличная возможность для женщин в декрете и незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости, получить новую профессию.

В этом году социальный сертификат получат не менее 50 жителей края. Для этого нужно выбрать из перечня заинтересовавшую образовательную программу, а затраты на обучение возместит краевая служба занятости.

Жителям края доступно более 500 образовательных программ. Обучение проходит очно, заочно и онлайн. В прошлом году наибольшей популярностью пользовались следующие направления подготовки: «Бухгалтер», «Основы предпринимательской деятельности», «Специалист по кадрам», «Воспитатель логопедической группы».