Агентство труда и занятости населения Красноярского края запустило акцию «Кадры для инвестиционных проектов»

В этом году свои вакансии заявили восемь предприятий края – ЗФ «Норникеля», группа компаний «Сегежа», Краслесинвест, Васильевский рудник, филиал Транснефть-Восток, НОК ГРУПП, Ачинский нефтеперерабатывающий завод, ТБС-Логистика. Работодатели готовы рассмотреть анкеты граждан не только на заявленные вакансии, но и сформировать кадровый резерв на перспективу.

Ознакомиться с полным перечнем вакансий и отправить анкету можно на специальной странице акции на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края или обратившись в ближайший центр занятости населения.

По данным агентства труда и занятости населения Красноярского края, до 2028 года при реализации инвестпроектов в регионе потребуется 63,6 тысячи человек. Перспективы развития рынка труда эксперты обсудят на пленарной сессии «Рынок труда в условиях изменения экономики» 26 октября в выставочно-деловом центре «Сибирь» в рамках форума «Территория кадровых решений».