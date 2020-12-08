Агентство труда и занятости приглашает норильчан принять участие в онлайн-форуме

Принять участие смогут все жители Красноярского края. Главная тема – «Национальная система квалификаций – драйвер формирования трудовых ресурсов». Основные вопросы будут связаны с внедрением и развитием всех инструментов Национальной системы квалификации от профстандартов до аккредитации образовательных программ.

Опытом и знанием с участниками поделятся представители федеральных и региональных органов исполнительной власти РФ, Национального агентства развития квалификаций, советов по профессиональным квалификациям, центров оценки квалификаций, организаций высшего и профессионального образования.

Сегодня последний день, когда можно подать заявку на участие. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке - https://sites.google.com/view/nsk2020.