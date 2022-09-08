Академия креативных индустрий приглашает норильчан на открытую лекцию курса «Декоративное искусство и дизайн»

Спикером станет Елень Пантелеева, менеджер проектов Tweed Hat — шоурум и интернет-магазин головных уборов и аксессуаров с историей. На встрече с норильскими дизайнерами, ремесленниками и другими представителями креативных индустрий она представит 10-летнюю историю создания и развития Tweed Hat, расскажет о тонкостях коммуникации: например, зачем отговаривать клиента покупать ту вещь, за которой он шёл, общаться часами в шоуруме, присылать 30 фотографий одинаковых кепок и ходить в пабы. А ещё поделится болью и гордостью от работы со своей маркой и сотрудничества с российскими дизайнерами.

Начало лекции в полдень. Регистрация открыта по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/2164705/

Лекция состоится в рамках образовательной программы коллаборационной коллекции «СЕВЕР». Коллекция – практическая часть курса «Декоративное искусство и дизайн» Академии креативных индустрий, открытой Агентством развития Норильска. В 2020 и 2021 годах «СЕВЕР» посвящали природе Таймыра и культуре коренных народов. При создании коллекции-2022 авторы вдохновляются не только красотой арктической природы, но и уникальностью Норильска — одного из самых северных городов мира. На стыке промышленного производства и ручного труда создаются практичные, уютные вещи — одежда для дома, офиса и улицы, аксессуары, домашний текстиль и керамика.