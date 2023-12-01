Академия ухода отметила свой первый день рождения

Академия ухода – это совместный проект правительства Красноярского края и «Губернских аптек», действующий в рамках нацпроекта «Демография». Он направлен на обучение социальных работников, родственников и волонтёров уходу за маломобильными. Академия работает в Красноярске и Норильске.

«Выбор Норильска для открытия Академии ухода неслучаен. Мы учитывали удалённость этого северного города от краевой столицы и трудности, связанные с возможностью учиться в красноярской Академии. Правильность и значимость этого выбора подкреплена количеством людей, получивших в ней ценные знания. За год Академия ухода выпустила 51 слушателя. Среди тех, кто прослушал курс, была и особая группа. Все её ученики глухонемые люди, и для их обучения были привлечены специалисты по сурдопереводу», – сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Занятия проходят раз в месяц по четыре дня подряд. Обучение предполагает лекции и практикумы. В числе преподавателей психологи, медики, другие специалисты Комплексного центра соцобслуживания «Норильский», а также сотрудники учреждений здравоохранения города.

Все участники высоко оценивают созданные для учёбы условия. Аудитории Академии ухода оснащены современным оборудованием. Многофункциональные манекены позволяют максимально близко к реальным условиям научиться уходовым процедурам, как правильно умыть, покормить человека, поставить катетер, перестелить постель, каким образом использовать те или иные подручные средства. Также уделяется внимание психологическому состоянию как подопечного, так и того, кто за ним ухаживает.

Обучение в Академии ухода бесплатное. Желающие записаться на курс могут обратиться в КЦСОН «Норильский» по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 20, или позвонить по телефону 37-33-75.