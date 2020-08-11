Акция от ГИБДД г. Норильска

Главная цель данного проекта – выявить является ли дорога до школы безопасной для ребятишек. Ведь многие школьники передвигаются самостоятельно. Вот несколько нюансов на которые обращают внимание сотрудники: дорога от дома до школы, наличие пешеходных переходов, тротуаров, освещения, исправность светофоров и многое другое.



Условия участия в акции очень просты. Вам необходимо сделать фото или записать небольшое видео места, где, по-вашему, детки могут столкнуться с ловушкой. Описать, какие опасности там могут поджидать школьников и отправить на почту ведомства gibddnorilsk@yandex.ru.

Все заявки будут обрабатываться сотрудниками Госавтоинспекции. И по возможности будут приняты меры по ликвидации недостатков.