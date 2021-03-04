МАУ ИЦ «Норильские новости»

Акция «Соблюдай ПДД!» - на страже безопасности юных пешеходов

Акция «Соблюдай ПДД!» - на страже безопасности юных пешеходов

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Акция «Соблюдай ПДД!» - на страже безопасности юных пешеходов

Акция «Соблюдай ПДД!» - на страже безопасности юных пешеходовАкция «Соблюдай ПДД!» - на страже безопасности юных пешеходовАкция «Соблюдай ПДД!» - на страже безопасности юных пешеходовАкция «Соблюдай ПДД!» - на страже безопасности юных пешеходов

Госавтоинспекторы и родители-активисты на прошлой неделе вышли в профилактический патруль на пешеходный переход, расположенный между гимназией № 5 и Норильским колледжем искусств. Поводом для этого послужили недавние дорожно-транспортные происшествия с участием учеников гимназии № 5.

Школьникам напомнили о правилах безопасного перехода проезжей части, а также рассказали о ловушках, в которые можно угодить на дороге и во дворе. Родителям, которые подвозили своих детей на автомобилях, настоятельно рекомендовали использовать специальные удерживающие устройства даже при перевозке детей на небольшие расстояния. Также говорили о необходимости быть предельно внимательными вблизи учебных заведений и заблаговременно снижать скорость.

Каждому участнику акции госавтоинспекторы вручали памятки с полезной информацией о правилах безопасности на дороге.

Текст Наталья Черкашина
Фото из архива ГИБДД
4 марта в 14:21 750
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