Акция «Соблюдай ПДД!» - на страже безопасности юных пешеходов

Госавтоинспекторы и родители-активисты на прошлой неделе вышли в профилактический патруль на пешеходный переход, расположенный между гимназией № 5 и Норильским колледжем искусств. Поводом для этого послужили недавние дорожно-транспортные происшествия с участием учеников гимназии № 5.

Школьникам напомнили о правилах безопасного перехода проезжей части, а также рассказали о ловушках, в которые можно угодить на дороге и во дворе. Родителям, которые подвозили своих детей на автомобилях, настоятельно рекомендовали использовать специальные удерживающие устройства даже при перевозке детей на небольшие расстояния. Также говорили о необходимости быть предельно внимательными вблизи учебных заведений и заблаговременно снижать скорость.

Каждому участнику акции госавтоинспекторы вручали памятки с полезной информацией о правилах безопасности на дороге.