Экзаменационные билеты для будущих водителей изменятся с учётом статистики ДТП

С 1 апреля 2021 года планируется ввести новые правила сдачи экзамена на водительские права. Предполагается, что проверка знаний и навыков будет проводиться только в условиях реальной дорожной обстановки, без привычного автодрома. Содержание экзаменационных билетов будет переработано с учётом аварийной статистики на дорогах.

При ДТП оформляется пакет документов, которые затем попадают в аналитическую систему. С её помощью можно отслеживать, где растёт аварийность и почему происходят ДТП.

«Именно поэтому есть смысл переработать билеты к экзамену на водительское удостоверение с учётом аварийности и конкретных дорожно–транспортных происшествий», — пояснил Николай Шеюхин, заместитель начальника ГУОБДД МВД в интервью РИА «Новости».

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников говорил, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться. Это даст возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен на дороге.

Также МВД сообщает, что планируется пересмотр перечня ошибок, из–за которых экзамен может быть остановлен. Это предложение содержится в проекте приказа МВД России об утверждении административного регламента экзаменов. Число экзаменационных ошибок предлагается сократить с 17 до 15, а сам экзамен будет прекращён, если кандидат в водители допустит нарушение хотя бы одного пункта экзаменационного билета. К грубым нарушениям могут отнести использование во время движения телефона или другого средства связи. Также инспектор может прервать экзамен, если потенциальный водитель забудет пристегнуться ремнём безопасности.

А вот количество вопросов в теоретической части экзамена останется прежним, то есть 20, хотя ранее в ГИБДД и поговаривали об их возможном увеличении. На их решение, как и ранее, будет дано 20 минут. При двух ошибках в разных тематических блоках кандидату будет дано ещё десять минут, чтобы ответить ещё на десять вопросов из этих блоков.

Статистика показывает, и Норильск не исключение, что чаще всего аварии происходят из–за нетрезвых водителей, использования мобильных телефонов во время движения, выезда на встречную полосу.

Причинами ДТП с человеческими жертвами может стать неудовлетворительное знание правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.Большинство сотрудников ГИБДД считает, что высокая аварийность на дорогах — следствие слишком мягких наказаний для автомобилистов–нарушителей. И состояние дорог, а также экстремальные погодные условия, нередко бывают причиной серьёзных аварий.