Альберт Борисович Воронов. Каким мы его запомним

17 октября 2023 года в Санкт-Петербурге на 87 году ушёл из жизни Альберт Борисович Воронов — первый директор Надеждинского металлургического завода, учёный-металлург, директор по науке «Института Гипроникель», лауреат Государственной премии СССР, награждён государственными наградами — орденом Трудового Красного Знамени и орденом Почёта.

С именем Воронова связан важный этап Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина. Альберт Борисович, являясь по определению государственником, отстоял приоритет гидрометаллургии и доказал необходимость строительства завода и этим смог обеспечить на годы вперёд эффективное развитие Надеждинского металлургического завода.

Смог потому, что прошёл трудовой путь от рабочего хлорно-кобальтового цеха никелевого завода до руководителя промышленного гиганта, который построил и запустил в эксплуатацию, что позволило Норильскому комбинату увеличить производство цветных металлов в пять раз.

Смог потому, что имел чёткое представление о технологиях и процессах, которыми управлял, — это инженер-металлург Воронов, автор уникальной разработки, и его команда довели до совершенства и запустили в производство технологию переработки пирротинового концентрата, которая и по сей день является основой гидрометаллургического передела «Надежды».

Альберта Борисовича по праву называли профессионалом высочайшего класса, Металлургом с большой буквы как в отраслевом сообществе СССР и Российской Федерации, так и в Республике Куба, где благодаря ему, по сути, восстановлена металлургическая промышленность — он построил там горно-металлургический комбинат и управлял им первые, самые трудные годы работы.

Смог потому, что, как никто другой, осознавал моральную ответственность за судьбы коллективов, отдавая дань уважения каждому, кто вносил свой вклад в общий успех. Авторитет Воронова был непререкаем, а деловая репутация — безупречной.

Он никогда не боялся выйти за пределы того, что освоил в совершенстве, и вдохновлял людей на достижение целей, поддерживая их в развитии возможностей. Уже в солидном возрасте увлёкся публицистикой и написал книгу «Норильск. Никель. Куба».

Альберт Борисович в жизни скромный и щепетильный, для семьи — любящий отец и дед, для друзей — верный и надёжный друг, сильный духом человек, в работе — принципиальный и чрезмерно ответственный. Говорить о нём в прошедшем времени тяжело... Это огромная потеря для всех нас.

Интеллектуал, сильный, добрый, душевно щедрый и широко мыслящий — таким он навсегда останется в наших сердцах. Разделяя боль утраты, выражаем искренние соболезнования семье и близким.

Раиса Петровна и Юрий Михайлович Смоловы, Татьяна Александровна и Владимир Петрович Механики, Хазбечир Асахметович Базоев, Алексей Сергеевич Ладыго, Виталий Павлович Бобров, Сергей Фёдорович Ершов, Владимир Иванович Полещук