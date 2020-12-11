Александр Белобородов - единственный кавалер ордена Святого Георгия Победоносца в Норильске

Орден Святого Георгия Победоносца считается высшей военной наградой России, а если расширенно, то это всеохватывающий комплекс отличий офицеров, нижних чинов и воинских подразделений.

- Там несколько степеней, подпунктов за которые награждаются. Я награждён за храбрость. Второй человек, который жил в Норильске, за мужество. Всё зависит от подкласса награды, - рассказал Александр Белобородов, обладатель ордена Святого Георгия Победоносца.

Свою награду Александр получил за эвакуацию гражданских в Чечне:

- Мы получили приказ прикрыть группу особого назначения прикрыть бронёй, помочь огнём и эвакуировать группу. По прибытию группу эвакуировали, но Старший сообщил, что в подвале остались женщины и дети, которых тоже нужно вывезти. Тогда попали под хороший такой обстрел, - поделился герой.

И молодые парни-срочники - водитель БТР и его наводчик – на бронетранспортёре в шесть ходок эвакуировали группу гражданских. Сколько было спасено людей, уже никто не помнит, но в памяти осталось одно – бронетранспортёр был полностью забит людьми.

Сегодня Александр Белобородов вспоминает эти моменты реже, но иногда ему снятся сны и отрывки боя всплывают в памяти. Восстановление его было длительным. Но благодаря своей семье герою удалось переключиться и вернуться к простой гражданской жизни.